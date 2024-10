2027 ‍: Longoria se fixe une date limite avec l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria le sait depuis l'an dernier, si l'OM n'arrive pas à gagner un titre ou à se qualifier pour une coupe européenne, l'ambiance peut rapidement se tendre pour lui. Cela tombe bien, le patron du club phocéen se donne jusqu'en 2027 pour ramener l'OM à son vrai niveau.

A l'automne 2023, le président de l'Olympique de Marseille avait traversé une tempête, les associations de supporters ayant tapé du poing sur la table à l'occasion d'une réunion houleuse. Depuis, les choses se sont apaisées, et le mercato estival avec en point d'orgue la signature de Roberto De Zerbi, permet même à Pablo Longoria de redorer son image dans les virages du Vélodrome. Cependant, après une saison sans titre et sans qualification européenne, le dirigeant espagnol de l'OM sait que ce genre de fiasco ne peut pas se renouveler. D'autant qu'en dehors des supporters, il doit aussi rendre des comptes à Frank McCourt, le milliardaire américain ayant consenti de gros efforts financiers pour renforcer l'effectif marseillais. Alors, dans L'Equipe, Pablo Longoria se fixe une échéance très claire.

L'OM dans le Top 24 européen en permanence

Conscient que la venue de plusieurs joueurs tels qu'Adrien Rabiot ou bien encore Mason Greenwood doit permettre de concrétiser une vraie montée en puissance, le président de l'Olympique de Marseille ne parle pas d'un titre national, mais il affiche une ambition européenne très claire. « Les résultats sportifs sont le plus important. À l'OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s'établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau », prévient Pablo Longoria, qui assume ses responsabilités et prend le risque colossal quand on dirige l'Olympique de Marseille de fixer une date et un classement sportif.

Longoria se met la pression

Pour l'instant, l'OM version Roberto De Zerbi a relativement bien commencé la saison de Ligue 1, mais les ratés contre Strasbourg et Angers ont démontré que tout ne sera pas si simple, même si la France a désormais trois tickets directs et un ticket supplémentaire possible pour la Ligue des champions. Pour s'abonner au Top 24 européen d'ici 2027, les joueurs phocéens vont donc devoir vite retrouver des couleurs, et la trêve internationale va justement permettre de travailler dans ce sens. Pablo Longoria sera ensuite très attentif à la manière dont les choses vont se dérouler, le dirigeant espagnol étant lui comptable de ses résultats devant Frank McCourt.