20 ME pour avoir son Vitinha, l'OM lance l'assaut

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera encore actif dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Le club phocéen cherche encore un attaquant à recruter d'ici au 31 janvier.

Pablo Longoria et son équipe sont au four et au moulin pour renforcer l'OM avant la fin du mercato hivernal, qui aura lieu mardi soir. Les Phocéens cherchent notamment un nouvel élément offensif après la grave blessure d'Amine Harit. L'Olympique de Marseille multiplie les pistes depuis quelques jours et selon les informations d'RMC, les pensionnaires du Stade Vélodrome auraient peut-être trouvé la perle rare. Et cette dernière se trouve au Portugal.

L'OM aime Vitinha mais...

Vítor "Vitinha" Oliveira 🇵🇹 (22 ans) - Buteur - Braga pic.twitter.com/91RCDdER9v — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) January 29, 2023

Est-ce qu'un Vitinha viendra faire de l'ombre à un autre ? Ce sera en tout cas le souhait des fans de l'OM si leur club arrive à signer Vitinha, qui évolue sous les couleurs de Braga. Très en vue depuis le début de la saison, le jeune Portugais de 22 ans a déjà planté 13 buts et délivré 5 passes décisives en 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Son potentiel et son profil (1,83m) plaisent beaucoup à la direction de l'OM. Selon RMC, Marseille est prêt à faire une offre proche de 20 millions d'euros dans les prochaines heures. Mais Record précise que Braga veut une somme proche de 30 millions d'euros pour libérer Vitinha, encore sous contrat jusqu'en 2027. Une somme trop élevée pour les finances de l'OM, même si les négociations devraient se poursuivre. Bonne chose pour les Phocéens dans ce dossier, le fait que Vitinha ne dirait pas forcément non à une nouvelle expérience en France. Pablo Longoria pourrait en profiter pour mettre quelques chances de son côté. D'ici au 31 janvier minuit, pas mal de mouvements sont encore attendus à Marseille, alors que Jordan Amavi (Brest) et Pape Gueye (FC Séville) vont eux quitter le club en prêts...