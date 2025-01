15 ME pour un milieu marocain, l’OM le met de côté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Afin d’anticiper le probable départ d’Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille tente de recruter un milieu de terrain. Le club phocéen étudie notamment la piste menant à Reda Belahyane. Mais le joueur de l’Hellas Vérone intéresserait plutôt les Marseillais en vue du prochain mercato estival.

A l’Olympique de Marseille, le temps d’adaptation n’est pas une excuse valable. Une recrue décevante peut être poussée vers la sortie quelques mois après son arrivée. Nouvel exemple avec Ismaël Koné dont le comportement déplaît à l’entraîneur Roberto De Zerbi. La semaine dernière, l’Italien a donc annoncé le verdict. « Koné est sur le départ, lâchait le coach marseillais. Il va probablement s'en aller, c'est pour cela que ça n'avait pas de sens qu'il s'entraîne avec nous. »

Belahyane seulement suivi

« C'est un choix du club, poursuivait le technicien. On a voulu ce joueur, il est très fort, c'est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J'ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois, il ne m'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. » Ismaël Koné n’en fait plus partie et Roberto De Zerbi attend son remplaçant avec impatience. Le nom de Nicolo Fagioli revient ces dernières heures. Mais le milieu de la Juventus Turin n’est pas le seul dossier à l’étude.

L'#OM a pris des renseignements récemment sur Reda Belahyane (Hellas Vérone), et le suit, entre autres pistes, pour le futur mercato d'été. Aucune offre déposée cet hiver - et il n'y en aura pas . @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 25, 2025

D’après le journaliste Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille va passer à l’action pour Reda Belahyane (20 ans). Une offre serait en préparation pour le milieu de l’Hellas Vérone, qui réclamerait 15 millions d’euros pour son transfert. De son côté, Mathieu Grégoire confirme l’intérêt olympien. Mais notre confrère de L’Equipe affirme que les Marseillais se sont uniquement renseignés sur l’international marocain (1 sélection) en vue d’un transfert l’été prochain. Aucune proposition ne sera transmise cet hiver et l’actuel deuxième de Ligue 1 continuera à suivre l’ancien Niçois sous contrat jusqu'en 2028.