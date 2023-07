10 millions pour le remplaçant d'Alexis Sanchez, l'OM a trouvé

L'OM est très actif en ce début de mercato estival. Pablo Longoria veut considérablement renforcer le secteur offensif du club phocéen.

A Marseille, la priorité est de recruter en attaque. Actuellement, il n'y a que Vitinha qui peut occuper le poste de numéro 9. Alexis Sanchez ne fait en effet plus partie de l'effectif marseillais depuis la fin du mois de juin et est toujours en négociations avec l'OM pour une éventuelle prolongation. Mais pour le moment, rien n'est fait, loin de là même. Pablo Longoria l'a de nouveau confirmé lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino, l'une des priorités cet été est de renforcer l'attaque, surtout à l'approche des barrages de la Ligue des champions. Les pistes se multiplient pour l'OM et l'un des joueurs qu'apprécie le club phocéen n'est autre qu'Iliman Ndiaye.

Crucial days ahead for Iliman Ndiaye’s future. Olympique Marseille want to sign him but… at their conditions. ✨🇫🇷



There also several Premier League clubs in the race including Everton, keen on signing him since April. pic.twitter.com/18LXRDUzRi