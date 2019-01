OM : Balotelli et mercato, deux mots qui agacent Rudi Garcia !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Alors que des rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la possible venue rapide de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille, même si ce dernier s'entraînait encore ce vendredi à Nice, Rudi Garcia a refusé de commenter cette possibilité et plus largement l'actualité du mercato de l'OM. Pour l'entraîneur du club phocéen, les choses sont claires, les infos seront lâchées quand elles seront officielles. Et puis c'est tout.

Et Rudi Garcia d'être très clair. « Il n'y a aucune nouveauté sur le mercato, je n'ai rien à dire là-dessus. Dès qu'il y a du nouveau, Andoni Zubizarreta vous le dira, ou moi-même. Moi je dois me concentrer sur mon groupe, j'ai confiance en mon groupe mais si on peut le renforcer. Vous connaissez les postes sur lesquels on travaille, sur lesquels Andoni continue à travailler. Pour l'instant il n'y a rien de neuf, je n'ai pas d'info à vous donner, il n'y a pas de changement à court terme », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, décidé à ne pas dévoiler ses cartes trop rapidement au risque de devoir ensuite décevoir les supporters de l'OM.