Officiel : Xeka prolonge à Lille jusqu'en juin 2022

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’une saison énorme dans l’entrejeu de Lille au côté de Thiago Mendes, Xeka a prolongé ce mardi son contrat avec Lille. Le Portugais, qui ne devrait pas faire partie des nombreux joueurs à quitter le Nord cet été, est désormais lié aux Dogues jusqu’en juin 2022.

« Je me sens bien au LOSC, j’aime beaucoup ce club, cette ville, cette région. Je suis heureux de prolonger avec ce grand club. Nous avons encore beaucoup de choses à vivre ensemble à l’avenir. Je vais continuer ici. Je suis là et j’ai beaucoup d’ambition avec le LOSC. J’ai une bonne relation avec le club et la direction. Cette prolongation montre aussi que le LOSC a confiance en moi » a confié le milieu défensif de 24 ans sur le site officiel du 3e de L1.