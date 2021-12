Officiel : Lille vend Jonathan Ikoné à la Fiorentina

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

En très bonne voie depuis plusieurs semaines, le transfert de Jonathan Ikoné à la Fiorentina a été officialisé par Lille.

Coup dur pour le champion de France en titre. Grand artisan du titre de Lille la saison dernière, Jonathan Ikoné quitte la Ligue 1. Dans un communiqué officiel, les Dogues ont confirmé le départ de l’international français à la Fiorentina à compter du 3 janvier prochain, date officielle d’ouverture du mercato en Italie. Si le LOSC n’a pas communiqué sur les détails du transfert, il s’agit selon la presse italienne d’un transfert à hauteur de 14 millions d’euros plus 1 million d’euros de bonus pour Jonathan Ikoné à la Fiorentina. « Le LOSC le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club pendant ces trois saisons et demie et lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours » indique chaleureusement le Lille OSC dans son communiqué officiel publié ce matin.