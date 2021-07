Officiel : Lille prolonge José Fonte

Dans : LOSC.

Taulier du LOSC et prépondérant dans la belle saison du club nordiste, José Fonté était parti fâché en fin de saison, faute d’avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat. Finalement, les quelques semaines de battement auront eu leur utilisé, puisque le défenseur central portugais a prolongé d’un an avec Lille, a fait savoir le champion de France. Jocelyn Gourvennec a visiblement été convaincu par l’utilisé de reprendre l’expérimenté défenseur, qui était le capitaine des Dogues la saison passée.

« Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président pour sa confiance et j’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters du LOSC qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie. Un grand merci à tous, je vais continuer à tout donner pour le LOSC », a fait savoir l’international portugais.