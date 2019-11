Officiel : Deux arrivées en urgence à Lille

Dans : LOSC.

L’aventure européenne est d’ores et déjà terminée pour Lille, qui va pouvoir se concentrer sur le championnat de France.

Une période difficile pour le club nordiste, passé au travers de sa campagne en Ligue des Champions, et qui a en plus perdu deux membres de son staff, partis rejoindre José Mourinho à Tottenham. Le LOSC a donc du dépêcher deux techniciens en urgence, et a annoncé ce jeudi les arrivées de Jorge Maciel (34 ans), adjoint auparavant chez les U23 du Benfica Lisbonne, et spécialisé notamment dans la préparation physique, et de Carlos Pires (50 ans), comme entraineur des gardiens après des passages au Portugal, en Grèce et en Arabie Saoudite.