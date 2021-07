LOSC : Xeka s'excuse et accuse Djalo de l'avoir « agressé »

Dans : LOSC.

Expulsé comme son coéquipier Tiago Djalo, Xeka a tenu à s'expliquer via les réseaux sociaux. Le joueur du LOSC affirme que son compatriote l'a agressé et qu'il a juste voulu se défendre.

Ce samedi, à l'occasion d'un match de préparation, à deux semaines du Trophée des champions face au PSG, Lille affrontait Courtrai. Et si l'adversaire belge a joué le jeu, c'est dans le camp nordiste que cela a disjoncté. En effet, à la pause, Xeka et Djalo en sont venus aux mains, ce qui a contraint l'arbitre à expulser les deux joueurs lillois. Quelques heures plus tard, Xeka est revenu sur cette scène incroyable via les réseaux sociaux, tenant à mettre les choses au point, tout en présentant ses excuses.

« Je tenais juste à m’expliquer sur ce qui s’est passé pendant le match. J’ai fait une remarque à un collègue avec qui je n’ai jamais eu de soucis, cependant celui-ci s’est senti offensé, pourtant je n’ai insulté ou manqué de respect envers lui. Au coup de sifflet, à la mi-temps, il s’est précipité vers moi avec agression, et j’ai essayé tout simplement de me défendre. Mais je m’excuse aux supporters et au club pour cette situation et mentalité qui n’ont jamais fait partie de ma carrière. Tout le monde qui me connaît savent bien que je ne suis pas du tout agresse, je peux avoir une personnalité forte, mais c’est toujours avec les bonnes intentions », a précise le milieu de terrain portugais de Lille. De son côté, Jocelyn Gourvennec a promis de régler cette histoire en interne afin qu'elle ne prenne pas des proportions trop grandes.