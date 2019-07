LOSC : Une grosse vente se prépare, et ce n'est pas Pépé

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

Le LOSC, qui avait prévu de limiter ses grosses ventes cet été, va quand même faire quelques affaires spectaculaires.

Après le départ de Thiago Mendes, et celui qui devient inévitable de Nicolas Pépé, les dirigeants nordistes vont laisser filer Rafael Leao. Ce n’était pas spécialement prévu, mais l’attaquant portugais a tapé dans l’œil du Milan AC. Et selon RMC, le club lombard a trouvé un accord à hauteur de 35 ME pour récupérer l’ancien du Sporting Portugal. Rafael Leao devrait prochainement arriver à Milan AC pour passer sa visite médicale. Dans le sens contraire, Lille va récupérer Thiago Djalo, défenseur central de 19 ans qui vient également du Sporting, et évoluait cette saison avec les équipes de jeunes du Milan AC.