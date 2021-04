LOSC : Un transfert de 26 ME pour Ikoné ?

Dans : LOSC.

Alors que le LOSC carbure en tête de la Ligue 1, certains joueurs lillois sont d'ores et déjà courtisés en vue du prochain mercato estival.

C'est le lot des équipes qui réussissent. Même si tout le LOSC a l'esprit tourné à 100 % sur le sprint final, avec un titre de champion de France à aller chercher, sachant que Lille est premier de la L1 avec trois points d'avance sur le PSG à six journées de la fin, les rumeurs de transferts commencent déjà à circuler chez les Dogues... Ces dernières heures, le nom de Jonathan Ikoné a notamment circulé chez un grand club européen. En effet, selon Louis Girardi, l'international français est dans le viseur de l'AC Milan.

« Il y a des contacts fréquents entre Lille et Milan pour Ikoné. Le club français a reçu une offre : un prêt avec une option d'achat fixée à 26 millions d'euros. Une option qui deviendrait obligation pour Milan en cas de victoire en Serie A l'année prochaine. Donc les Rossoneri sont en pole pour Ikoné », a expliqué le journaliste italien sur Twitter. Auteur d'une bonne saison, avec sept buts et autant de passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans pourrait donc relever un nouveau défi à l'étranger la saison prochaine, lui qui n'a connu que le championnat de France, que ce soit à Paris, à Montpellier et à Lille depuis 2018.