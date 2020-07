LOSC : Ikoné, la prochaine vente colossale de Lille ?

Dans : LOSC.

Bien que le transfert ne soit pas encore officiel, Victor Osimhen devrait rejoindre Naples pour près de 80 ME bonus compris au mercato.

Une vente magistrale de la part du LOSC, qui n’avait déboursé que 15 ME pour recruter l’international nigérian en provenance de Charleroi il y a tout juste un an. Dans les heures à venir, Gabriel pourrait bien imiter l’attaquant des Dogues en rejoignant également le Napoli pour une somme avoisinant les 20 ME. Christophe Galtier aimerait sans doute qu’il s’agisse du dernier gros départ estival au sein de son effectif. Néanmoins, le 4e de Ligue 1 à l’issue de la saison 2019-2020 devrait enregistrer au minimum une troisième grosse vente. Et elle pourrait bien concerner Jonathan Ikoné…

Selon les informations obtenues par le Times, le Borussia Dortmund apprécie grandement le profil de l’international français. Lucien Favre suivrait ses prestations avec attention depuis plusieurs mois, et verrait en l’ancien Parisien un potentiel successeur à Jadon Sancho. Pour rappel, l’international anglais est extrêmement convoité, notamment par Manchester United. Reste à voir quelle somme Gérard Lopez exigera pour le transfert de Jonathan Ikoné. Les premiers échos laissent penser qu’une offre avoisinant les 45 ME pourrait suffire à convaincre le président luxembourgeois du LOSC. Par le passé, Jonathan Ikoné a également été lié à de nombreux clubs de Premier League, dont Arsenal ou encore Tottenham et Newcastle. Mais vraisemblablement, c’est le BVB qui tient la corde en cas de départ. Une destination qui devrait plaire au meneur de jeu tricolore, quand on sait à quel point les Français réussissent en Allemagne ces dernières années.