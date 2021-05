LOSC : Ranieri pour remplacer Galtier ?

Dans : LOSC.

Même si Christophe Galtier est toujours sous contrat avec Lille, les dirigeants du LOSC ne le bloqueront pas et pour le remplacer ils pensent à Claudio Ranieri.

A 69 ans, Claudio Ranieri n’a pas l’intention de prendre sa retraite et après deux saisons passées à la Sampdoria l’entraîneur transalpin pourrait rependre du service en Ligue 1 où il est déjà passé sur le banc de l’AS Monaco et du FC Nantes. Et ce n’est pas n’importe quel club qui envisage de s’attacher les services de Ranieri, puisque Foot Mercato indique que les responsables du LOSC, champion de France en titre, pensent à l’expérimenté technicien pour remplacer Christophe Galtier. Olivier Létang a bien compris que ce dernier ne reviendrait pas même si pour l’instant l’entraîneur français n’a pas signé à Nice, et le patron de Lille se doit de rapidement lui trouver un successeur.

Ces derniers jours, de nombreux noms ont été cités pour entraîner les champions de France, la perspective de jouer la Ligue des champions étant forcément un atout pour le LOSC dans son casting. Thiago Motta, Laurent Blanc, Lucien Favre ou bien encore Patrick Vieira ont été cités, mais on imagine que les dirigeants de Lille ont reçu des dizaines de candidatures. Dimanche, du côté de l’OL, on avait expliqué que suite au départ de Rudi Garcia, plus de 50 CV étaient arrivés, et il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans le Nord. Si Claudio Ranieri est dans cette liste, les négociations n’ont toutefois pas commencé et l'annonce du successeur de Galtier n'est pas encore imminente.