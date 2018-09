LOSC : Pépé vendu une fortune au mercato ? La réponse de Lopez

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un début de saison exceptionnel au LOSC, Nicolas Pépé attire déjà la convoitise à plus de trois mois du mercato hivernal.

Ces derniers jours, son nom a été évoqué à Arsenal, Barcelone ou encore du côté du Real Madrid. Mais interrogé par Téléfoot, le président lillois Gérard Lopez a confié qu’il y avait de grandes chances que l’ex-attaquant d’Angers termine la saison dans le Nord de la France. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1, même si on imagine assez facilement que Gérard Lopez y réfléchira à deux fois s’il reçoit une offre démesurée au mois de janvier.

« Pour moi, Nicolas Pépé sera au moins là jusqu'à la fin de saison » a expliqué Gérard Lopez, lequel s’est également exprimé au sujet d’une éventuelle prolongation du contrat de Christophe Galtier, en fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison. « On a une très bonne relation avec Christophe, on continue de discuter, comme on l'a fait cet été pour qu'il continue, ça avance gentiment ». Deux bonnes nouvelles pour les supporters nordistes… à condition que tout cela se confirme dans les actes.