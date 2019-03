LOSC : Lopez salive, une offre à trois chiffres arrive pour Pépé !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Auteur d’une saison exceptionnelle à Lille, Nicolas Pépé attire d’ores et déjà les convoitises en vue du mercato estival.

L’intérêt du Paris Saint-Germain a déjà été révélé, mais il semblerait que c’est en Allemagne que l’international ivoirien pourrait signer dans quelques semaines. Et pour cause, le Bayern Munich, qui souhaite trouver un successeur à Arjen Robben au mercato, a fait de Nicolas Pépé sa priorité. A tel point qu’une offre à trois chiffres pourrait rapidement arriver sur le bureau de Gérard Lopez, à en croire les informations obtenues par Bel-Abbès Bouaissi, chef d’édition à beIN SPORTS.

« Une très grosse offre du FC Bayern se prépare pour Nicolas Pépé. Adidas impliqué dans la transaction ! Une offre bien supérieure à 50 ME d’euros ! La bonne affaire pour tous ? » a-t-il confié avant d’apporter une précision de taille en discutant avec un supporter lillois. « On va approcher des 100 ME » a lâché le journaliste de beIN, pour qui c’est donc un énorme deal qui se prépare entre le LOSC et le Bayern Munich. A ce prix-là, il paraît évident que Gérard Lopez ne s’opposera pas au transfert de Nicolas Pépé, lequel vit sans aucun doute ces derniers instants à Lille.