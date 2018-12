LOSC : Lille reçoit une candidature inattendue au mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Capital dans l’obtention du titre de champion de France du LOSC il y a 7 ans, Gervinho a laissé d’excellents souvenirs dans le Nord de la France. Désormais à Parme, l’international ivoirien de 31 ans se verrait bien terminer sa carrière à Lille, où il a véritablement explosé entre 2009 et 2011. C’est tout du moins ce que l’ancien joueur d’Arsenal a laissé sous-entendre au cours d’une interview accordée à Goal. Toujours bon à savoir pour Le LOSC, qui pourrait assez rapidement chercher un remplaçant à l’explosif Nicolas Pépé…

« Un retour en France ? Aucune idée. Dans le football, comme je dis, on ne sait jamais. Là, je suis revenu en Italie. Mais je reviens souvent en France. J'ai toujours ma maison à Lille, ma famille est là-bas. Lille, vous savez, c'est mon club de cœur en France. Je suis toujours dans le Nord. Je suis Lillois. Je suis très content de les voir à cette place. Même s'ils nous ont fait peur la saison dernière, ils ont su garder le cap, avec un bon entraîneur et une très bonne base, en consolidant l'effectif avec deux ou trois recrues. Comme tous les supporters, je suis heureux de revoir notre Lille en haut du championnat comme il y a quelques années. Ça fait plaisir de voir cette équipe à ce niveau » s’est réjoui un Gervinho encore très attaché à Lille, et qui ne dirait sans doute pas non à une dernière aventure chez les Dogues.