LOSC : Les supporters ne veulent pas la tête de Galtier

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier est apparu très marqué samedi soir après les graves incidents intervenus à la fin du match entre Lille et Montpellier, le coach du LOSC reconnaissant que ce genre de situation pouvait aboutir à un drame. Mais l'ancien entraîneur de l'ASSE ne semble pas du tout être l'un de ceux que les supporters nordistes visent. Ce lundi, dans Le Parisien, le responsable de la section Chagnot, un groupe fans lillois basés à Tourcoing, apporte son soutien à Christophe Galtier et s'élève contre l'attitude de ceux qui ont provoqué le chaos de samedi soir.

« Si un homme peut nous sortir de la situation, c’est bien Christophe Galtier. Il est venu tout en sachant que ça allait être très compliqué, donc respect à lui ! Personnellement, je suis un supporteur, et tant que c’est mathématiquement jouable, j’y crois. Il faut continuer à être derrière les joueurs. Il sera bien temps de régler nos comptes à la fin du dernier match. Et sans violence bien sûr !, explique Franck Deffenain, qui a été sidéré par les événements intervenus après LOSC-MHSC. Ce qui s’est passé est très grave, et je ne le cautionne pas. Nous savons tous que ce n’est pas la violence qui va résoudre les problèmes. Mais nous ne pouvons plus revenir en arrière. Il nous reste juste à espérer que les conséquences ne soient pas trop graves. Il va peut-être y avoir une suspension du terrain alors que les joueurs ont d’abord besoin de notre soutien. Et si, en plus, il y a retrait de points, le club aura tout gagné. »