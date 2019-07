LOSC : Les nouveaux maillots font couler beaucoup d'encre

Dans : LOSC, Photo/Video, Ligue 1.

Alors que l’engouement populaire est clairement revenu du côté de Lille, grâce à la très bonne saison dernière, ponctuée par une deuxième place en L1 et par une qualification pour la Ligue des Champions, les supporters attendaient avec impatience la révélation des nouveaux maillots. Et les fans des Dogues risquent d’être un peu déçus. Si les trois tuniques du LOSC sont modernes, le maillot domicile n’est plus tout rouge comme par le passé, même si les couleurs traditionnelles du club sont respectées. Concernant l'extérieur et le third, New Balance a lancé un équipement jaune et noir et un autre tout blanc. De quoi faire jaser les conservateurs...