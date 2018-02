LOSC : Le clan Amadou raconte sa version du clash au mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Convoité par Crystal Palace et West Ham cet hiver, Ibrahim Amadou (24 ans) a sérieusement envisagé de quitter Lille.

La preuve, le milieu défensif ou défenseur central s’est rendu à Londres pour le dernier jour du mercato en attendant un accord officiel. Mais le LOSC n’a pas changé d’avis et a fermé la porte à un transfert jusqu’au bout. Le Camerounais serait donc rentré dévasté selon la presse anglaise, ce qui a forcément provoqué la colère des supporters lillois. Et celle de l’agent d’Amadou qui a raconté sa version du séjour en Angleterre.

« L'objectif était d'anticiper un éventuel accord de dernière minute entre le LOSC et le DFCO, son départ ayant été conditionné au retour de prêt de Xeka, a expliqué le représentant Sylvain Chavanon sur Twitter. Les deux clubs n'ayant pas réussi à s'entendre, Ibrahim est rentré à Lille dès le lendemain (jeudi) et a repris l'entraînement le vendredi. (...) Cet épisode relève de la gestion normale d'un mercato, joueurs comme clubs doivent se préparer à toute éventualité. Le transfert ne s'est pas fait, Ibrahim est rentré et le chapitre est clos. »

Amadou répond sur le terrain

« Des médias britanniques, qui n’ont pourtant aucun contact avec Ibrahim, ont dépeint un joueur dévasté par ce transfert avorté. Diverses rumeurs en ce sens ont ensuite été relayées en France (sans vérification préalable), provoquant la colère des supporters lillois à l’encontre d’Ibrahim. Celui-ci n’a pas souhaité revenir sur ces événements et a préféré s’exprimer où cela compte vraiment, c’est-à-dire sur le terrain », a poursuivi le membre du clan Amadou, déterminé à calmer le public nordiste. Pourtant, l'entraîneur Christophe Galtier avait confirmé la déception de son joueur.