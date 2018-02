LOSC : Avant Paris, ce clash tombe mal pour Galtier

Dans : LOSC, Ligue 1.

En difficulté sur le plan financier, Lille n’a pas souhaité vendre ses joueurs à forte valeur marchande à l’image d’Ibrahim Amadou.

Convoité par West Ham et Crystal Palace, que l’on disait prêt à miser 18 M€ sur son transfert, le milieu défensif ou défenseur central s’est rendu à Londres mercredi en attendant un accord avec Lille. Seulement voilà, le club nordiste avait décidé de lui fermer la porte depuis plusieurs jours. Avant la réception du Paris Saint-Germain samedi (17h) dans un Stade Pierre-Mauroy à guichets fermés, cet épisode tombe mal pour Christophe Galtier, obligé de consoler son capitaine.

« Il était à Londres, vous m'en avez averti, a avoué le coach des Dogues. L'avantage, c'est qu'avec le tunnel (sous la Manche), on peut aller faire du shopping sur son après-midi de repos. Je plaisante. Cette situation devient courante à notre époque. Je l'ai connue avec Dimitri Payet qui avait pris le train pour Paris du temps où il évoluait à Saint-Etienne en pensant pouvoir y signer. Ibrahim a pris la précaution d'aller à Londres dans l'attente du feu vert du LOSC et d'un accord avec Crystal Palace. Mais les choses étaient claires depuis cinq ou six jours : personne ne partirait au mercato d'hiver. »

Galtier a prévu une discussion

« Le président et la direction sportive ont décidé de se donner toutes les chances pour se sortir d'une situation sportive difficile, a rappelé Galtier. Et nous avons fait abstraction des propositions que nous avons reçues sur nos joueurs. Cela veut dire qu'ils ont une certaine valeur. Je vais parler avec Ibrahim et nous allons l'aider à évacuer sa déception. C'est notre capitaine et un joueur important. J'attache beaucoup d'importance à cette fonction. » Reste à savoir si Amadou a encore la légitimité pour porter le brassard du LOSC.