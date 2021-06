LOSC : Laurent Blanc pressenti pour l'après-Galtier

Dans : LOSC.

Le LOSC a beau montrer les crocs pour éviter que Christophe Galtier ne parte à Nice, les dirigeants nordistes savent bien qu’il sera impossible de retenir leur entraineur contre son gré.

Le technicien tout juste sacré champion de France attend sagement son heure, mais va bien devoir se pointer au Domaine de Luchin si aucun accord n’est trouvé d’ici là. Toutefois, dernièrement, les dirigeants des deux clubs se sont rapprochés, histoire de ne pas pénaliser tout le monde dans cette affaire. En conséquence, même s’il se refuse de le dire publiquement, Olivier Letang est bien obligé de travailler sur le nom de son futur entraineur. Et ce samedi, plusieurs journalistes ou consultants laissent fuiter le nom de Laurent Blanc. Actuellement en poste au Qatar après des années sabbatiques, le champion du monde 1998 fait partie de la short-list du président des Dogues. Gilles Favard, intervenant pour La Chaine L’Equipe, a lâché une petite phrase qui en dit long : « On en parle de Laurent Blanc à Lille ? ». De son côté, journaliste pour RTL, Florian Gazan a davantage détaillé cette option qui tient la corde.

« Du coup, pour remplacer Galtier à la tête des Dogues, la logique c’est Laurent Blanc. La logique, un parce que mine de rien les Lillois vont jouer la Ligue des champions. Donc, avoir un coach qui a fait quart de finale avec Bordeaux et le PSG, ça peut intéresser le club, pour qui ces dernières saisons, la Ligue des champions c’est le Salon de l’Agriculture : on voit les poules et on repart. Deux parce que le président de Lille, c’est Olivier Létang, qui fut directeur sportif au PSG entre 2013 et 2017 avec sous ses ordres, devinez qui ? », a lancé le journaliste de RTL, pour qui libérer Laurent Blanc de son contrat au Qatar ne sera pas bien difficile, sachant que le « Président » ne demande qu’à retrouver un poste en Europe après une première saison mitigée à Al-Rayyan.