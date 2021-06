LOSC : Galtier à Nice, c'est parti

Dans : LOSC.

A quelques jours désormais de la reprise, les négociations avancent en ce qui concerne l’un des premiers transferts d’entraineur en France.

Christophe Galtier a surpris tout le monde en annonçant sa volonté de quitter Lille après son titre de champion de France. Surtout pour rejoindre Nice, qui était dans le milieu de tableau, mais possède un projet ambitieux. Avec toutefois quelques failles, puisque les Aiglons n’ont pas passé l’écueil de la DNCG, et doivent désormais apporter des éléments complémentaires dans les prochains jours pour éviter des sanctions. Dans ces conditions, difficile d’imaginer de grosses dépenses. Incompatible avec les exigences du LOSC, qui demande 10 ME pour lâcher son entraîneur, même si tout le monde sait que Galtier ne peut pas continuer dans le Nord après avoir annoncé qu’il était en fin de cycle et sur le départ.

Mais Nice ne se presse pas, et une première approche pour un transfert à 8 ME a été évoquée selon L’Equipe. Le prix pourrait baisser encore mais au moins, les négociations avancent pour éviter un véritable fiasco. En effet, si aucun accord n’arrivait dans les prochains jours, Nice reprendrait la saison sans entraineur ce lundi, et Galtier devrait reprendre le chemin du domaine de Luchin après avoir annoncé son départ, ce qui bloquerait aussi le recrutement d’un nouveau technicien chez les Dogues. Une situation difficilement tenable, et qui explique aussi pourquoi les deux clubs se sont rapprochés ces dernières heures. Le bras de fer a assez duré.