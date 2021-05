LOSC : La fiesta pour le titre, Lille s'y prépare

Dans : LOSC.

Dans quelques jours, le club du LOSC sera fixé sur son sort en Ligue 1. Champion ou pas champion ? Réponse dimanche soir. En attendant, la ville de Lille essaye de préparer une fête en cas de titre.

Les Dogues ne sont plus qu’à un match du bonheur. Dimanche, l’équipe de Christophe Galtier affrontera Angers lors de l’ultime journée de championnat. En cas de victoire face au SCO, le LOSC sera sacré. Par contre, si le PSG fait un meilleur résultat que Lille, le trophée hexagonal finira dans les mains des Parisiens… Un dénouement que les supporters lillois n’imaginent même pas. Puisque dix ans après, ils veulent voir leur formation remporter le quatrième titre de champion de France de son histoire. Si cela venait à être le cas, ce petit exploit face au Paris de Neymar et Mbappé pourra être célébré. En effet, Martine Aubry fait actuellement tout son possible pour offrir un moment de bonheur aux Lillois en cette période de crise sanitaire.

« On travaille d'arrache-pied avec la Préfecture et le LOSC »

« Nous discutons avec la Préfecture pour effectivement, si nous gagnons - mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué - faire en sorte que les supporters puissent rencontrer, voir les joueurs, les saluer, les remercier. On travaille d'arrache-pied avec la Préfecture et le LOSC », a avoué la maire de Lille sur France 3 Nord. Malgré les restrictions sanitaires, et au terme d’une saison disputée à huis clos, les Nordistes pourraient donc retrouver leurs potentiels champions. En tout cas, depuis quelques jours, c’est déjà un peu la fête à Lille, vu que la ville affiche des drapeaux, des photos ou des lumières un peu partout dans les rues pour donner de la force aux hommes de Galtier. Mais avant de penser à un possible défilé devant le public depuis un bus à impériale, comme en 2011 avec Eden Hazard ou Rudi Garcia, le LOSC devra finir le travail dimanche. Et faire ensuite passer cette réunion festive auprès des autorités...