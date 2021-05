LOSC : Galtier, le titre et la porte ?

Dans : LOSC.

Bien parti pour être sacré champion de France, Christophe Galtier est néanmoins sur le départ à Lille.

S’il se refuse à évoquer son avenir, son nom a été cité du côté de l’OL et de Naples récemment, la presse italienne en faisant un successeur possible de Gennaro Gattuso. Mais de manière assez surprenante, c’est toujours Nice qui a les devants dans cette opération. Visiblement pas forcément désireux de rester au LOSC malgré la belle saison et le possible titre de champion de France au bout, l’ancien coach de l’ASSE discute sérieusement avec le Gym, qui lui propose un contrat en or. Et visiblement cela fonctionne car la presse italienne évoque l’intérêt réciproque entre les deux camps, et des discussions en cours qui sont bien parties pour porter leurs fruits.

Dernièrement, Christophe Galtier a vivement démenti être proche de Lyon avant le match entre les deux équipes, mais a fait savoir qu’il discuterait de toute façon de son avenir en fin de saison. « J’ai encore un an de contrat. Sans aucune arrière-pensée, je veux rester focaliser sur le jeu et ne pas m’éparpiller », a déjà fait savoir l’entraineur lillois. Un départ pour Nice surprendrait tout de même beaucoup de suiveurs du championnat de France, alors que l’OGCN ne sera pas européen et, malgré un effectif loin d’être ridicule, peine à se sortir du ventre mou depuis deux ans. En tout cas, le dernier match entre les deux équipes, ce samedi soir, a démontré qu’il y avait pour le moment un écart colossal entre Lille et Nice. Mais peut-être que le changement de propriétaire décidé cette saison dans le Nord, a beaucoup plus pesé qu’on le pensait pour l’entraineur des Dogues. A moins que le salaire en or promis par INEOS, les propriétaires niçois, ne fasse aussi pencher la balance en faveur d'un départ à l'apogée de l'entraineur des Dogues.