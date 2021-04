LOSC : Interdit de perdre le titre maintenant pour Galtier

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire contre l’OL (3-1) : « Cette victoire est importante, mais il faudra gagner les autres matchs maintenant. Je vis ce moment à fond, car ce match avait beaucoup d'enjeux. Le scénario est incroyable. J'ai une équipe de fous quand même. C’est la victoire d’un groupe. Un onze a démarré, il y a eu cinq entrants derrière. Les joueurs sont bien rentrés, dans un bon état d’esprit. C’est difficile de faire des choix dans ce genre de match. On ne peut pas les expliquer, car on n’a pas le temps… Mais j’ai vu l’attitude des joueurs sur le terrain, de deux qui étaient dans la tribune. On est sur une bonne dynamique. Maintenant, il faut bien préparer le match contre Nice, d’autant plus qu’il y aura une grosse confrontation entre Lyon et Monaco le week-end prochain », a-t-il déclaré sur Canal+.