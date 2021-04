L1 : L’OL dit adieu au titre, le LOSC reprend la tête !

Dans : Ligue 1.

34e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Lille OSC : 2 à 3.

Buts : Slimani (20e), Fonte csc (35e) pour l'OL ; Yilmaz (45e+1, 85e), David (60e) pour le LOSC.

Dans un choc à la sauce Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a sombré face au Lille OSC (2-3). L’équipe de Rudi Garcia a donc dit adieu au titre de champion de France...

Suite aux victoires du PSG et de Monaco un peu plus tôt dans le week-end, Lille et Lyon étaient dos au mur dans la course au titre. À domicile, c’est l’OL qui lançait ce choc. Sur un joli ballon de Caqueret, Slimani ouvrait effectivement la marque en première intention (1-0 à la 20e). Quelques instants plus tard, l’arbitre et la VAR refusaient un but à David pour un hors-jeu (23e). Une fausse peur pour Lyon, qui doublait la mise grâce à un but contre son camp de Fonte, mis sous pression par Slimani (2-0 à la 35e). Alors que les Gones avaient fait le plus dur, Yilmaz relançait le suspense juste avant la pause sur un coup-franc direct (2-1 à la 45e+1).

Au retour des vestiaires, les Dogues montraient les crocs à plusieurs reprises (55e, 59e)... jusqu’à l’égalisation de David. Profitant d’une erreur de Paqueta, Yilmaz offrait un ballon sur un plateau à l’attaquant canadien (2-2 à la 60e). Suite à ce coup de massue, Lyon réagissait avec Depay (63e) ou Thiago Mendes (67e). En fin de match, Lopes sauvait les meubles (71e)… mais le gardien ne pouvait rien faire sur un piqué du diable de Yilmaz (2-3 à la 85e). Mené 0-2, le LOSC renversait donc complètement l’OL !

Quelques jours après son élimination de la Coupe de France, l’OL dit adieu au titre en L1. Quatrième, l’équipe de Rudi Garcia a désormais six points de retard sur le LOSC, qui reprend sa place de leader devant le PSG. Relégué à quatre unités du podium, Lyon devra donc gagner sa finale contre Monaco la semaine prochaine pour continuer à croire un peu à la Ligue des Champions.