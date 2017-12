LOSC : Game-over, Bielsa a ruiné le plan de Lopez balance Riolo

Dans : LOSC, Ligue 1.

Depuis mardi soir, la situation du LOSC fait énormément réagir. Il faut dire que l’annonce de la DNCG a fait l’effet d’un coup de tonnerre puisque le club nordiste a été interdit de recrutement et menacé de relégation, le gendarme financier ayant jugé insuffisantes les garanties financières présentées par Gérard Lopez. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation délicate du LOSC. Selon lui, le plan de l’homme d’affaires luxembourgeois aurait pu marcher. Mais pour le polémiste de l’After Foot, le club a fait une erreur de taille dans son casting avec Marcelo Bielsa.

« Je crois que ce qu’a tenté Gérard Lopez, c’est un all-in comme on dit au poker. Le casting du départ avait de la gueule : Ingla, Campos… Bielsa, c’est le problème. Car Lopez a misé un coup de passion, mais dans le projet du LOSC, tu ne pouvais pas t’embarrasser avec un même qui va te les briser un jour ou l’autre. Tout ce qui arrive en ce moment n’arrive pas si Lille est 5e de L1 comme prévu car les investisseurs auraient été rassurés. En janvier, il aurait vendu deux ou trois mecs, comme c’était prévu et il aurait récupéré au moins 40ME. Ça aurait pu prendre, même dans son pari de jouer sans argent. Mais avec la situation sportive catastrophique, les investisseurs ne veulent plus filer d’oseille et Luis Campos doit se démerder sans recrutement. Il faut voir qui peut être intéressé par qui » a lancé Daniel Riolo, convaincu que des joueurs comme Thiago Mendes ou Thiago Maia peuvent avoir une cote intéressante sur le marché des transferts. Reste désormais à voir si cela suffira pour sauver un club qui coule doucement depuis six mois…