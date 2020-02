LOSC : Mike Maignan priorité n°1 de Chelsea au mercato ?

Dans : LOSC.

Etincelant depuis plus d’un an et demi avec Lille, Mike Maignan est un gardien très courtisé à travers l’Europe. Sa cote a notamment explosé en Premier League…

En juin dernier, l’intérêt de Manchester United pour le gardien de l’Equipe de France était révélé par la presse britannique. Malgré ce fort intérêt, il était impensable pour Lille de se séparer de l’un de ses tauliers l’été dernier. La donne pourrait toutefois être différente en juin 2020. En effet, Mike Maignan ne sera certainement pas bloqué en cas de grosse offre.

Et celle-ci pourrait bien venir de Londres puisque selon les informations obtenues par Eurosport, Mike Maignan est tout simplement la priorité absolue de la direction de Chelsea dans l’optique du prochain mercato estival. Recruté par les Blues pour une somme incroyable de 80 ME en août 2018, Kepa Arrizabalaga est plus que jamais sur la sellette à Chelsea, où ses performances ne font pas l’unanimité en interne. D’où l’activation de la piste menant à Mike Maignan, que Lille ne bradera pas cet été et pour qui il faudra assurément signer un chèque supérieur à 50 ME.