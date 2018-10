LOSC : Galtier n'est pas dupe, Lille ne finira pas deuxième

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la nouvelle victoire contre Dijon (2-1) : « On s’attendait à un match difficile. On savait qu’on allait être mis sous pression. Cela a été le cas, mais on a su marquer aux bons moments. En deuxième période, on a été moins inspirés. On s’est précipité dans notre jeu. En dehors des belles situations que nous avons eu, je retiens aussi la performance de la défense et de Mike, mais surtout l’état d’esprit, la solidarité de cette équipe. J’ai apprécié les apports de Luis Araujo et de Thiago Maia. Notre bonne série est avant tout à créditer au groupe et non au 11 de départ. On ne finira sûrement pas à la deuxième place. Donc il ne faut pas que ce qu’on a là, devienne un fardeau à défendre... On doit encore progresser, on est une équipe jeune, ne l’oublions pas ».