LOSC : Et maintenant Lille rêve de faire trembler le PSG

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Fernando da Cruz (après la victoire contre le TFC) : « L’impression est bonne. Ce qu’on regrette un peu, c’est qu’il n’y a pas pénalty, contrairement à celui concédé à Lyon. Ce n’est que justice que Mike arrête le tir de Delort. On aurait été déçu de prendre un seul point sur ce match au vu du nombre d’occasions que l’on a pu avoir en première mi-temps. C’est une victoire complètement méritée. On a vu une équipe solidaire qui est allée chercher les trois points à l’énergie et la générosité. Ce groupe, malgré son jeune âge, est capable de se donner à fond dans un projet collectif. Nous étions au cinquième match en quinze jours. Nous savions que nous allions alors être en difficulté à un moment du match. J’avais demandé à ce que le public nous aide lors de notre coup de moins bien, et il a parfaitement rempli son rôle. On a besoin de lui et il nous a aidé. Mike Maignan ? La confiance qu’il a en lui, il la transmet au groupe. Il a fait deux interventions décisives aujourd’hui. Ne pas être très sollicité et pouvoir faire les arrêts qu’il a réalisé, c’est preuve d’une grande concentration. Nous allons maintenant essayer de bien récupérer. Les joueurs auront 48h de repos amplement méritées. Un gros match nous attend au PSG. On n’y ira pas en victime. »