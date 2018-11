LOSC : Coup de théâtre dans le dossier Pépé, le joueur fait un aveu inattendu

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un début de saison exceptionnel, Nicolas Pépé sera assurément le joueur lillois le plus courtisé cet hiver au mercato.

Mais le président nordiste Gérard Lopez a déjà prévenu les clubs intéressés, l’international ivoirien ne quittera pas les Dogues au mois de janvier, pas plus que Jonathan Bamba, lesquels devraient terminer la saison au LOSC. La situation sera en revanche bien différente l’été prochain, puisque l’intention du propriétaire luxembourgeois sera certainement d’acter des grosses ventes avec ses deux meilleurs joueurs offensifs.

Mais du côté de Nicolas Pépé, on n’exclut pas une saison supplémentaire à Lille. C’est tout du moins ce que l’international ivoirien a confié au micro de TF1. « L'intérêt de Dortmund, d'Arsenal ? Je n’étais pas au courant de tout ça. Je suis heureux au LOSC, j’ai quelque chose de précis à faire ici. Après on ne sait pas mais jouer avec Ikoné, Bamba ou un autre l’an prochain, ça me plairait » a expliqué un Nicolas Pépé qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d’onde que Gérard Lopez. Reste à savoir qui aura le dernier mot, surtout si les offres se multiplient dans les prochains mois. Il est fort probable qu'on fasse alors comprendre à l'ancien angevin qu'il est l'heure de faire ses valises.