LOSC : C’est officiel, Mourinho est venu faire son marché à Lille

Dans : LOSC.

A peine nommé manager de Tottenham, José Mourinho s’est immédiatement servi dans le staff technique du LOSC. Deux adjoints de Christophe Galtier vont en effet traverser la Manche.

Souvent aperçu au Stade Pierre-Mauroy ces derniers mois, José Mourinho n’était pas là par amitié pour le conseiller Luis Campos, ni pour ses bonnes relations avec Christophe Galtier. Et que l’entraîneur du LOSC se rassure, le Portugais n’envisageait pas de lui piquer son poste. En réalité, le « Special One » s’intéressait plutôt à son staff technique ! Mourinho, qui vient d’être nommé manager de Tottenham à la place de Mauricio Pochettino licencié, a en effet recruté l’entraîneur des gardiens Nuno Santos et le coach adjoint Joao Sacramento.

« Au terme de discussions entre le LOSC et le Tottenham Hotspur Football Club, un accord a été trouvé pour entériner le départ de Joao Sacramento et Nuno Santos, membres du staff technique professionnel lillois, et leur permettre de rejoindre à partir de ce mercredi le club anglais, a confirmé Lille dans un communiqué publié sur son site officiel. Dans un premier temps, le LOSC fera appel à des solutions internes pour compenser ces deux départs. Prochainement, le club annoncera une organisation définitive. A Joao Sacramento et Nuno Santos, le LOSC souhaite toute la réussite dans ce nouveau projet. » Après ça, on peut s’attendre à voir des Dogues annoncés dans le viseur des Spurs sur le marché des transferts…