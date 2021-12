Le Real Madrid aussi sur Jonathan David ?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Obnubilé par la signature de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, le Real Madrid a flashé sur un autre attaquant de Ligue 1.

12 buts au compteur, un statut de meilleur buteur du championnat de France et une cote grandissante sur le marché des transferts. Voici un bon récapitulatif de la situation actuelle de Jonathan David, encore auteur d’un but plein de sang froid et de classe à Bordeaux mercredi soir avec Lille (3-2). Inarrêtable en ce début de saison, l’international canadien affole les compteurs. Et sa cote ne cesse de croitre sur le marché des transferts. Tandis que plusieurs clubs de Premier League se sont renseignés, voilà que le Real Madrid est également sur la piste de Jonathan David, selon les informations livrées par Marca. Le média n’emploie même pas le conditionnel et affirme que l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti est très intéressé par l’attaquant du LOSC dans l’optique du prochain mercato estival.

L’hommage du meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David, à sa mère, Rose, disparue il y a 3 ans quasiment jour pour jour. 🌹 pic.twitter.com/RjONz72XXR — Julien Maynard (@JulienMaynard) December 23, 2021

Carlo Ancelotti est fan de Jonathan David

Dans l’idéal, le Real Madrid aimerait se séparer de Luka Jovic, très décevant depuis sa signature au Real Madrid en provenance de Francfort, pour faire de la place à Jonathan David. L’attaquant du LOSC arriverait sans doute -dans un premier temps- dans la peau de la doublure de l’inévitable Karim Benzema, auteur d’une première partie de saison à couper le souffle au Real Madrid. Quant au prix de Jonathan David, le Real Madrid ne devra pas s’attendre à le recruter pour moins de 50 millions d’euros, alors que le LOSC a dépensé 27 millions d’euros pour le recruter à La Gantoise en août 2020. De plus, son contrat avec la formation nordiste court jusqu’en juin 2025, un argument de taille pour les dirigeants de Lille afin de réclamer une indemnité de transfert colossale. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid a véritablement l’intention de recruter à la fois Jonathan David et Kylian Mbappé. Car en parallèle, Karim Benzema est incontournable, Vinicius Junior s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du monde et Eden Hazard est enfin épargné par les pépins physiques. Il faudra donc faire des choix l’été prochain pour Carlo Ancelotti et Florentino Pérez…