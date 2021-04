LOSC : Accord entre Maignan et l'AC Milan ?

Dans : LOSC.

La presse italienne affirme que le gardien de but du LOSC aurait déjà négocié un accord avec les dirigeants de l'AC Milan pour la saison prochaine. Il y a cependant un détail à régler.

En quête du titre de champion de France avec Lille, Mike Maignan pourrait jouer la prochaine Ligue des champions, mais sous un autre maillot que celui du club nordiste. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport annonce qu’en quête d’un remplaçant à Gianluigi Donnarumma, dont la prolongation de contrat n’a toujours pas été signée, les dirigeants de l’AC Milan auraient déjà avancé leurs pions avec le gardien de but de Lille histoire de ne pas se retrouver devant la fait accompli si le portier italien devait rejoindre la Juventus ou un autre club. En effet, le club turinois serait prêt à craquer pour recruter Donnarumma avec un salaire proche de 10ME par saison, ce qui serait un record dans le genre en Italie pour un gardien de but.

Le quotidien sportif transalpin précise même que Mike Maignan devrait s’engager pour cinq ans avec les Rossoneri moyennant un salaire annuel de 3ME par an. L'entourage de celui qui est considéré comme le futur gardien de but de l'équipe de France aurait déjà négocié tout cela, histoire que Mike Maignan puisse finir tranquillement sa saison avec le LOSC et dispute ensuite l'Euro avec l'esprit tranquille. Pour rappel, le portier de Lille a encore un an de contrat avec le club nordiste qu'il a rejoint en provenance du Paris Saint-Germain lors du mercato 2015 pour 1 million d'euros. N'ayant pas prolongé avec l'actuel leader de Ligue 1, Mike Maignan est évidemment en position de force au prochain mercato, l'intérêt des dirigeants lillois étant de le céder cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an.