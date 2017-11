LOSC : Lille ne joue pas en équipe constate Da Cruz

Dans : LOSC, Ligue 1.

Fernando Da Cruz, entraîneur adjoint du LOSC, après la défaite au MHSC (0-3) : « La semaine a été particulière. Nous n’avons eu l’équipe que durant deux entraînements donc c’est difficile de mettre des choses en place. On manque de confiance et ce manque de confiance nous amène à encaisser ce but rapidement. On n’a pas joué en équipe ce soir, chacun a joué sa partition, et face à une équipe comme Montpellier ça ne pardonne pas même s’il y a eu du mieux en seconde période ».