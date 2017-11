Lille : Une décision de Lopez a fait exploser Bielsa balance Riolo

Dans : LOSC, Ligue 1.

Suspendu depuis mercredi soir, Marcelo Bielsa sera probablement licencié de son poste d’entraîneur à Lille dans les prochains jours.

Oui, mais pour quelle(s) raison(s) ? Le communiqué publié sur le site du LOSC ne répond pas à cette question. En Amérique du Sud, certains journalistes affirment qu’un voyage de l’Argentin au Chili, pour soutenir un ancien adjoint malade, serait à l’origine de cette procédure. Mais d’autres versions sont également envisagées. De son côté, Daniel Riolo croit savoir que les difficultés financières du propriétaire Gérard Lopez, qui a emprunté beaucoup d’argent à un taux d’intérêt élevé, l’incitent à vendre des joueurs cet hiver. Ce que Bielsa n’aurait pas accepté.

« J'ai l'impression que la situation du LOSC est très mauvaise au point de vue financier, a raconté le consultant de RMC. Je ne sais pas si c'est uniquement dû au budget prévisionnel qui voyait une place beaucoup plus confortable au classement. Il se dit que le club voulait dès cet hiver liquider certains joueurs. On sait que Gérard Lopez n'a pas mis un rond, c'est que de l'argent emprunté. Il a dit qu'il allait vendre des joueurs. Pour Bielsa, ce genre de choses, c'est de la trahison. » Et lorsque l’on connaît le caractère impulsif d’El Loco...