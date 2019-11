Lille : Trahi par Mourinho avant le PSG, Galtier a du mal à s’en remettre

Dans : LOSC.

Nommé manager de Tottenham cette semaine, José Mourinho a rapidement composé son staff en piochant dans celui du LOSC. De quoi agacer Christophe Galtier.

En pleine préparation d’un déplacement sur le terrain du Paris Saint-Germain vendredi, Lille n’avait vraiment pas besoin de ça. On peut parler d’un double coup dur pour le club nordiste, qui a laissé l’adjoint Joao Sacramento et l’entraîneur des gardiens Nuno Santos rejoindre José Mourinho à Tottenham. Informé par son supérieur Gérard Lopez, Christophe Galtier n’a pas accueilli la nouvelle avec le sourire.

« Oui, j'étais énervé, agacé car le timing n'est pas bon, a réagi le coach des Dogues. Mais qu'aurait pu faire mon président face à deux collaborateurs qui voulaient partir et connaître autre chose ? On n'est pas dans le monde des bisounours. J'ai compris et j'aurais fait sûrement la même chose. » Le technicien n’en veut pas à son patron ni à ses adjoints partis en Angleterre. Non, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne est en colère contre José Mourinho, venu à plusieurs reprises au Stade Pierre-Mauroy ces derniers mois, pour finalement se servir dans le staff lillois.

Galtier ironique sur Mourinho

« Chacun a sa manière de faire les choses, a commenté Galtier, à qui un journaliste a demandé s’il s’agissait d’un coup de poignard dans le dos. Je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça. Mais c'est très classe, quand même, c'est très classe. De faire comme ça. » Puis le coach du LOSC s’est interrogé sur le moment choisi. « La personne qui les a sollicités pouvait-elle attendre le match du PSG ? C’est à lui qu’il faut poser la question », a-t-il répondu à sa propre question. Seule consolation pour Galtier, selon lui, le conseiller Luis Campos, ami de Mourinho, n’a pas l’intention de quitter Lille.