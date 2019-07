Lille : Sans Pépé, Mendes ni Koné, Galtier annonce un effectif niveau C1

Dans : LOSC, Mercato.

Conscient de la situation financière du LOSC, le président Gérard Lopez a clairement annoncé la couleur avant le mercato.

Lille n’a pas le choix, il faut vendre pour environ 100 M€ afin de rééquilibrer les comptes. Le probable transfert de Nicolas Pépé ne suffira pas, d’où les départs de Youssouf Koné et Thiago Mendes à l’Olympique Lyonnais. De quoi s’interroger sur le niveau des Dogues, privés de trois titulaires avant de disputer la Ligue des Champions. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter l’entraîneur Christophe Galtier.

« Pour vous, il y a beaucoup d’inconnues, c’est normal, a reconnu le coach lillois. Si on vous donnait des informations, ça poserait des problèmes. Les départs qui ont eu lieu, notamment Youssouf Koné et Thiago Mendes, étaient programmés. » Pas de panique au club nordiste, qui a prévu d’autres signatures après celle de l’attaquant Timothy Weah. En effet, Galtier a demandé un groupe suffisamment armé en qualité et en quantité.

Galtier n’est pas inquiet

« Je souhaiterais avoir un effectif où on double les postes et où on triple les postes de gardien et d’avant-centre, a confié le technicien. On a déjà tout ça en tête. Il y a des discussions tous les jours avec les uns et les autres, mais les dossiers mettent du temps à se décanter. Je ne suis pas du tout inquiet, je sais que ça prend du temps. L’an dernier, on a pris le temps de bien faire les choses. Tout avait bien été préparé. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Les joueurs ciblés sont des joueurs à fort potentiel, on va avoir un effectif de qualité. » Parmi les cibles du LOSC, le milieu Benjamin André fait l’objet de négociations avec Rennes.