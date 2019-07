Lille : Naples grillé sur le fil, Arsenal a retourné le clan Pépé

Dans : LOSC, Premier League, Serie A, Mercato.

Après des mois d’incertitude, Nicolas Pépé (24 ans) en sait plus sur son avenir.

Contrairement à ce que l’on annonçait cette semaine, l’ailier du LOSC ne se dirige pas vers Naples. Ses agents ont bien rencontré les dirigeants du Napoli qui, selon le président lillois Gérard Lopez, est prêt à miser les 80 M€ réclamés pour ce transfert. Le problème, c’est que le pensionnaire de Serie A n’a pas convaincu le clan du joueur. Et c’est Arsenal qui en a profité pour prendre la pole. D’après plusieurs sources sérieuses comme la BBC et ESPN, le club londonien est lui aussi tombé d’accord avec Lille.

Mais là où les Gunners font la différence par rapport à Naples, c’est dans leurs négociations avec les représentants de l’Ivoirien. En effet, le finaliste de l'Europa League a accepté les conditions salariales et les commissions réclamées par le clan Pépé. Suffisant pour que l’ancien Angevin et son entourage privilégient la piste anglaise. Le milieu offensif devrait donc signer un contrat de cinq ans avec Arsenal, où il formerait une attaque redoutable avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang !