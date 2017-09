Lille : Bielsa fait profil bas, un dirigeant se ridiculise...

Dans : LOSC, Ligue 1.

Déjà critiqué ces derniers jours, l’entraîneur de Lille Marcelo Bielsa ne sera pas épargné après la gifle reçue à domicile contre Monaco (0-4) vendredi.

Du coup, l’Argentin n’a pas fait le malin en conférence de presse d’après-match. « Il serait impossible de ne pas être inquiet », a reconnu El Loco, qui garde la confiance de ses supérieurs. En effet, Marc Ingla a tenu à rassurer son coach. Malheureusement, le directeur général du LOSC ne s’est pas arrêté là et s’est ridiculisé en évoquant la défaite contre l’ASM.

« Il est le pilier de notre projet. On a confiance en lui. Il a les outils et les joueurs pour trouver des solutions. On a réussi à dominer le champion de France. Cela me remplit d'orgueil, a osé le dirigeant. On doit continuer avec cette attitude. Et trouver des solutions tactiques. C'est le job de l'entraîneur. » Ingla a-t-il vu la même rencontre ? En tout cas, Lille maintient son objectif de finir dans le Top 5.

Ingla voit le LOSC remonter

« Conceptuellement, oui, cela doit être notre obsession, notre objectif et notre dynamique. La L1 est un championnat serré. Tu peux remonter au classement en deux ou trois bons résultats, a-t-il imaginé. On est très déterminés. J'étais satisfait de notre prestation. Jusqu'à ce que ne surviennent les erreurs. Notre projet peut paraître extrême mais on ne se cache pas. Il nous manque seulement de la consistance. » Apparemment, il n’y a pas à s’inquiéter pour le LOSC, provisoirement 17e de L1...