Le LOSC n’est pas un paillasson, Galtier peut trembler

Dans : LOSC.

Champion de France avec Lille il y a un mois, Christophe Galtier a peu après annoncé sa volonté de quitter le LOSC.

L’explication est simple, l’entraineur français se sent « en fin de cycle » et estime ne pas pouvoir faire mieux, préférant laisser sa place à un entraineur capable d’encore faire franchir un cap aux Dogues. En attendant, s’il a été courtisé par Lyon et Naples, l’ancien coach de l’ASSE n’a qu’une seule destination en tête : Nice. Avec ses moyens économiques particulièrement intéressants, le club azuréen a fait une offre financière que Galtier a accepté. Il faut désormais que les deux formations s’entendent, et c’est là que le problème est. Lille demande 10 ME pour lâcher son entraîneur champion de France, qui a encore un an de contrat. L’OGCN est très loin d’aller dans cette direction, et traine des pieds, estimant peut-être que le LOSC va bien devoir se chercher un nouvel entraineur, et donc accepter le départ de Galtier. Ce dernier a en effet demandé à partir, mais il devrait bien être là lundi prochain à la reprise de l’entrainement, sachant qu’un accord est très loin d’être trouvé, comme l’a expliqué Olivier Letang à BFM Lille.

« On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très, très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le LOSC... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça », a prévenu le président du club nordiste, qui n’aime pas vraiment la façon de faire de Nice. Surtout qu’en effet, le LOSC sera pénalisé de toute façon, car le mercato a débuté, la préparation va commencer, et un changement d’entraineur semble tout de même inévitable au final dans le courant du mois de juillet.