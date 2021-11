Le LOSC défie Salzbourg dans un match à 20 millions d’euros

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Recevoir le Red Bull Salzbourg n’est pas forcément le match le plus glamour de Ligue des Champions que le LOSC a eu ces dernières années.

Mais c’est l’un des plus importants. Les Lillois se sont totalement relancés en s’imposant à Séville lors de la 4e journée, et peuvent désormais prendre la première place s’ils battent le champion d’Autriche. Ce dernier a tout de même de sacrés arguments, avec notamment sa place de leader, et la perspective de se qualifier directement en cas de victoire. Ce ne sera pas le cas des Dogues, qui doivent récolter quatre points en deux matchs pour être certains de se qualifier, même si une victoire de Séville sur Wolfsburg arrangerait les Nordistes. Il faudra pour cela gagner au stade Pierre-Mauroy, ce que le LOSC n’arrive pas à faire en Ligue des Champions depuis 13 matchs. Quasiment un record.

L'UEFA peut remplir les poches de Lille

Jocelyn Gourvennec espère surtout que ses joueurs pourront jouer aussi bien, et relâchés, que contre les Espagnols. « La victoire à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini-championnat. On sait ce qu’une victoire face à Salzbourg nous apporterait. Il faut se préparer pour faire un maximum d’efforts, et apporter des émotions fortes aux gens du club. Évidemment qu’il y a dans un coin de notre tête une dimension affective liée au match et à l’événement », a demandé l’entraîneur des Dogues, qui a certainement dans un coin de sa tête les incidences financières d’une éventuelle qualification pour les 1/8e de finale. C’est en effet une enveloppe de quasiment 20 millions d’euros qui tomberait dans les poches du LOSC si jamais le cap des poules était enfin franchi. Entre les droits TV, les primes de l’UEFA et l’affluence, le jackpot permettrait à Lille de s’offrir une belle bouffée d’air à ce niveau, et cela sans avoir fait exploser la masse salariale cet été. Bien au contraire, L’Equipe rappelle ce mardi que les salaires ont baissé chez les Dogues cette saison, passant de 87 à 75 millions d’euros.