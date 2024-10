LdC ‍: Lille couronné maître de Madrid ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

Air Riyadh Metropolitano

Atlético Madrid – LOSC 1-3

Buts : Alvarez (8e) pour l’Atlético ; Zhegrova (61e), David (74e sur pen., 89e) pour Lille

Après le Real Madrid il y a trois semaines, Lille a fait tomber l'Atlético chez lui 3-1 ce soir. Une performance remarquable alors que Bruno Génésio avait aligné une équipe bis.

Mécontent du calendrier de la Ligue 1 avec le derby programmé samedi soir, Bruno Génésio avait menacé d'aligner un LOSC rajeuni à Madrid. Il aura tenu parole en partie avec une équipe largement remaniée. Un pari perdant en début de match puisque le jeune Ousmane Touré ratait une remise en retrait et offrait l'ouverture du score à Alvarez. Le LOSC subissait beaucoup mais Sorloth était incroyablement maladroit. Le Norvégien caviardait deux balles piquées ainsi qu'un centre parfait de Griezmann qu'il envoyait dans les tribunes. A la pause, Lille était encore en vie.

ALORS PEUT-ÊTRE ???? 🤩



LE LOSC RENVERSE LE MATCH ET MÈNE 2-1 SUR LA PELOUSE DE L'ATLETICO !! 🥵#AtletiLOSC | #UCL pic.twitter.com/hvMR0tgHdX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Les Nordistes ne comptaient pas laisser passer leur chance d'autant que les cadres rentraient en cours de match. L'Atlético baissait de pied et Lille investissait de plus en plus le camp madrilène. Alors que Bayo écrasait son tir dans un duel avec Oblak (60e), Zhegrova était plus clinique avec un enroulé sublime pour égaliser. Le LOSC ne s'arrêtait pas et l'arbitre lui accordait même un penalty après une phase très confuse. L'officiel reprochait une main à Koke. David ne tremblait pas pour donner l'avantage au LOSC. Les Dogues repoussaient les derniers assauts espagnols avant de faire le break via une frappe déviée de David.

3-1, le LOSC signe un exploit majuscule en battant les deux clubs madrilènes consécutivement. Avec 6 points, Lille est bien placé pour la qualification à l'instar de Brest et Monaco. De quoi confirmer la très bonne forme de la Ligue 1 en Europe...