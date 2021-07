L1 : Lille officialise la nomination de Gourvennec

Dans : LOSC.

Le LOSC a officialisé ce lundi soir la désignation de Jocelyn Gourvennec au poste d'entraîneur. Ce dernier succède à Christophe Galtier parti à Nice après la quête du titre de champion de France.

« Le LOSC annonce officiellement la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d’entraîneur principal. Technicien reconnu du championnat de France, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux et de l’En Avant Guingamp a été choisi pour conduire le projet sportif de l’équipe professionnelle du LOSC.Talentueux milieu de terrain offensif, Jocelyn Gourvennec a notamment porté en tant que joueur professionnel les couleurs du Stade Rennais (dont il devint capitaine à 21 ans), du FC Nantes et de l’Olympique de Marseille dans les années 90. Le natif de Brest mit ensuite ses qualités de « N°10 », celles d’un leader et d’un créateur, au profit d’une carrière d’entraîneur entamée en 2008 et marquée par des expériences à l’En Avant Guingamp – avec qui il remporte la Coupe de France en 2014, avant de franchir avec succès le group stage de l’UEFA Europa League – et aux Girondins de Bordeaux. Jocelyn Gourvennec est un entraîneur reconnu pour sa force de travail, son ambition et son obsession de la performance. Autant de valeurs essentielles et partagées avec le LOSC. Le LOSC se réjouit de l’arrivée de Jocelyn Gourvennec. Déjà au travail, le nouveau coach lillois rejoindra dès ce soir ses joueurs aux Pays-Bas pour un stage de pré-saison avant d’être présenté aux médias mercredi au Domaine de Luchin », précise le club nordiste dans un communiqué.