Varane de retour à Lens, le gros coup prend forme

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Formé au Racing Club de Lens, Raphaël Varane pourrait y revenir avant la fin de sa carrière. L’entraîneur des Sang et Or Franck Haise a clairement ouvert la porte au défenseur central actuellement en difficulté à Manchester United. Ça tombe bien, le Mancunien avait déjà évoqué un possible retour aux sources.

Ça se complique pour Raphaël Varane. Depuis quelques semaines, le défenseur central de Manchester United a perdu sa place de titulaire. Ses blessures à répétition ne l’ont évidemment pas aidé à conserver son statut. Mais le choix du manager Erik ten Hag se base avant tout sur des critères sportifs. C’est du moins la version du coach néerlandais qui évoque une décision tactique au moment d’expliquer sa préférence pour Harry Maguire, Jonny Evans ou encore Victor Lindelöf, sans compter le blessé Lisandro Martinez.

Ten Hag : "Il [Maguire] a saisi sa chance. On parlait des joueurs blessés, il a saisi sa chance quand Rapha [Varane] était absent. Il y a une compétition interne, ce qui est normal dans les grands clubs. Quand votre chance arrive, vous devez la saisir et les autres doivent se… pic.twitter.com/JN0Dj1f6P2 — Manchester United (@MUnitedFR) November 23, 2023

Quoi qu’il en soit, la situation du Français ne passe pas inaperçue. Le Bayern Munich serait prêt à relancer Raphaël Varane dès le mercato hivernal. Et du côté du Racing Club de Lens, son club formateur, l’entraîneur Franck Haise lui déroulerait le tapis rouge. « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois, a réagi le coach lensois. Avec un contrat, c’est autre chose... J’ai lu que c’était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c’est compliqué pour le Bayern… »

Varane avait déjà ouvert la porte

« Mais peut-être qu’il a envie de revenir, je ne sais pas, a envisagé Franck Haise. C’est un beau débat, mais ce n’est pas un débat actuel. » La case salariale devrait effectivement poser problème. Mais en mars dernier, Raphaël Varane avait bel et bien ouvert la porte à Lens. « Terminer ma carrière en club à Manchester United ? C'est une sérieuse option, avait-il répondu à GQ, avant de quitter le onze. Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens. » Si l'on élimine les Red Devils, le RCL a donc toutes ses chances.