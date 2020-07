Officiel : Gaël Kakuta de retour aux sources à Lens

Dans : Lens.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Gaël Kakuta à Lens est désormais officiel.

Ce jeudi, le promu en Ligue 1 a effectivement annoncé le retour aux sources du milieu offensif de 29 ans. Après deux bonnes saisons à Amiens, l’ancienne pépite du football français quitte donc la Picardie pour retourner au RCL, son club formateur jusqu’en 2007, avant son départ à Chelsea.

Suite à de longues discussions, Lens et Amiens se sont finalement mis d’accord sur la base d’un prêt avec une option d’achat de 5 millions d’euros. Si les Sang et Or se maintiennent en L1, Kakuta signera un contrat de trois ans à Lens. Et si le RCL venait à redescendre en L2, le joueur retournerait alors chez les Picards en 2021.

C'est ici que tout a commencé !#rclens pic.twitter.com/4DYEt6AEtU — Racing Club de Lens (@RCLens) July 9, 2020