Lens ‍: Wahi n'a pas été pro, ce consultant s'énerve

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Buteur à Clermont, Elye Wahi n'aura malheureusement pas atteint la mi-temps. L'attaquant lensois a été expulsé après avoir été provoqué par les joueurs clermontois. Malgré les circonstances, Kévin Diaz n'est pas vraiment indulgent avec lui.

En retard sur le plan statistique, Elye Wahi se complique encore la vie à Lens. L'ancien montpelliérain a connu une soirée frustrante à Clermont samedi. Il a d'abord marqué son deuxième but de la saison en Ligue 1 avant de se faire expulser avant la mi-temps. Averti pour la première fois quelques minutes plus tôt, Wahi a été pris dans une échauffourée avec le Clermontois Alidu Seidu. L'attaquant lensois a récolté son deuxième jaune, synonyme de rouge. Une décision un peu sévère et provoquée par Clermont, comme le concédait son entraîneur Franck Haise après le match. « Ils ont juste cherché à ce qu’il en prenne un deuxième pour le sortir. Bon voilà, donc il l’a eu », lâchait amer le technicien lensois au micro de Prime Vidéo.

Etre calme fait aussi partie du métier de footballeur

Suspendu pour le prochain match, Wahi ne pourra donc pas enchaîner et retrouver de la confiance. Déjà critiqué pour ses prestations sur le terrain, lui qui avait été auteur de 19 buts la saison dernière avec le MHSC, Wahi est parti à la faute sur le plan disciplinaire. Si son entraîneur et la plupart des consultants sont cléments avec lui, Kévin Diaz ne l'a pas raté. Le consultant de RMC lui en veut pour une saute d'humeur indigne de n'importe quel footballeur, jeune ou plus expérimenté.

🎙️ @kevindiaz11 : "La jeunesse n'excuse pas tout. Il faut maîtriser ses émotions, même si ce n'est pas toujours facile."



🔴🟡 Buteur contre Clermont, l'attaquant lensois Elye Wahi a été exclu juste avant la mi-temps. pic.twitter.com/TJPTpmP2eQ — After Foot RMC (@AfterRMC) November 25, 2023

« C’est inadmissible même quand tu es un jeune joueur, je suis désolé. Tu dois quand même maîtriser tes émotions, c’est le propre d’un footballeur de haut niveau même si bien sûr on va être indulgent et on va pas le mettre de côté à Lens ou nous-mêmes. Mais, il y a un moment quand même la jeunesse n’excuse pas tout. Là je suis désolé, t’as pas le droit de faire ça. Tu dois maîtriser tes émotions, même si attention ce n’est pas toujours facile », a t-il expliqué dans l'After Foot. Le point positif pour Wahi c'est que cela est intervenu dans un match facilement gagné par Lens en Ligue 1. Dans quelques jours en Ligue des champions, il ne devra pas se faire avoir face à Arsenal alors que les arbitres européens sont encore plus sévères dans ces cas-là que leurs homologues français.