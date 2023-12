Lens-Séville ‍: Le Préfet interdit les supporters sévillans et autorise les drones

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce imprévue de Gérald Darmanin sur l'interdiction de déplacement des supporters de Séville à Lens, la préfecture du Pas-de-Calais a pris deux arrêtés qui confirment ce choix.

Le ministre de l'Intérieur a révélé dimanche qu'il allait agir afin d'interdire la venue des fans du FC Séville à Bollaert pour le match décisif de Ligue des champions mardi soir. Mais c'est finalement via un arrêté préfectoral que cette décision de Gérald Darmanin s'est concrétisée. Ce lundi, la préfecture du Pas-de-Calais a pris deux arrêtés dans ce sens. Dans un premier temps, il a été décidé l'autorisation de surveillance par quatre drones de Lens mardi avant et après le match. Et plus important, un arrêté a définitivement interdit aux supporters espagnols de venir à Bollaert avec des raisons nébuleuses, qui vont par exemple de l'importance sportive de ce match, mais également de la proximité entre des fans de Séville et ceux du club belge de Liège, qui pourraient être tentés de venir à Lens ou bien de la tension migratoire dans la région.

Les Ultras de Lens veulent des places pour Séville

Du côté des supporters du RC Lens, certains groupes officiels ne masquent pas leur écœurement face à cette décision, alors que 500 supporters du FC Séville sont attendus dans le Nord. « Fidèles aux valeurs fortes d'accueil, d'hospitalité et de convivialité du bassin minier et fidèles aux principes des Ultras qui nous font oeuvre à un football populaire et solidaire, nous ferons en sorte d'accueillir les supporters de Séville quitte à laisser nos places pour les faire entrer dans nos tribunes ! », expliquent, dans un communiqué, les Red Tigers 1994. L'utilisation des drones est donc probablement justifiée par cette annonce des supporters lensois. Quoi qu'il en soit, après le terrible fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions, la France se fait encore de nombreux amis à l'étranger. Pour l'instant, l'UEFA n'a pas réagi à cette décision que l'instance du football ne pourra toutefois pas contester.