Lens peut tomber de haut à cause de Fofana

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Déjà courtisé au mercato estival, Seko Fofana avait décidé de prolonger son contrat au Racing Club de Lens. Mais quelques mois plus tard, la cote du milieu de terrain a encore grimpé. A tel point qu’un départ en pleine saison, après celui du directeur sportif Florent Ghisolfi, n’est pas à exclure.

La signature de Seko Fofana avait fait le buzz en août dernier. Après le large succès contre Lorient (5-2), le Racing Club de Lens avait mis en scène sa prolongation de contrat sur la pelouse et devant le public de Bollaert ravi. Et pour cause, le milieu de terrain était annoncé sur le départ avec insistance. On évoquait notamment un intérêt du Paris Saint-Germain pendant le mercato estival. Le peuple lensois était donc soulagé, mais peut-être pas pour très longtemps.

🖊️🔥 Une prolongation dans le rond central !



Seko Fofana PROLONGE son contrat et continue l'aventure en Sang et Or ! #RCLens #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/fBErZbQucY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 31, 2022

En effet, le journaliste Fabrizio Romano laisse entendre que l’international ivoirien, bien que sous contrat jusqu’en 2025, pourrait filer à l’anglaise dès cet hiver. « Il y a quelques rumeurs ces derniers jours qui décrivaient Seko Fofana en tant que cible pour Arsenal et Liverpool, a confié le spécialiste mercato dans sa chronique pour Caughoffside. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il finira, mais je peux dire ce que je sais sur sa situation. Seko Fofana a un nouvel agent maintenant et il travaille évidemment pour trouver des solutions pour l'année 2023. »

Le prix de Seko Fofana

« Pour le moment, il est encore tôt, il n'y a rien d'avancé, a poursuivi le journaliste. Mais il peut représenter une opportunité, et pas seulement pour les clubs de Premier League, mais aussi dans d'autres championnats. Le prix de son transfert pourrait avoisiner les 40 millions d'euros. » Sur le plan financier, ce serait évidemment une belle affaire pour le Racing Club de Lens. Mais après la perte du directeur sportif Florent Ghisolfi, un transfert de Seko Fofana affaiblirait de nouveau les Sang et Or, actuels deuxièmes de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain.